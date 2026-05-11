Barbarez objavio popis igrača koje vodi na Svjetsko prvenstvo

Izbornik nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, Sergej Barbarez, objavio je popis nogometaša na koje će računati na predstojećem Svjetskom prvenstvu.

Prije same objave imena, Barbarez se obratio medijima:

“Drago mi je što vas vidim, to je znak da se nešto događa. Odabrali smo 26 nogometaša, uz pretpozive. Bitno je da igrači budu svjesni situacije. Pripreme ćemo početi s tih 26 igrača. Mnogo smo razmišljali i u razgovorima s drugima zaključili da je ovako bolje. Uvijek je teško kada nekoga morate poslati kući i reći mu da nije među putnicima za SP, zato smo ovu odluku donijeli odmah na početku. Uložili smo i dodatan trud u samu prezentaciju popisa te se nadam da će vam se svidjeti.”

Na popisu Sergeja Barbareza nalaze se:

Vratari: Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Osman Hadžikić.

Obrana: Amar Dedić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Nidal Čelik, Nihad Mujakić, Tarik Muharemović, Sead Kolašinac.

Vezni red: Amir Hadžiahmetović, Ivan Šunjić, Benjamin Tahirović, Dženis Burnić, Armin Gigović, Ermin Mahmić, Ivan Bašić, Amar Memić, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević.

Napad: Samed Baždar, Jovo Lukić, Haris Tabaković, Ermedin Demirović, Edin Džeko.

Pretpozivi (rezerve):

Tarik Karić, Mladen Jurkas, Arjan Malić, Emir Karić, Jusuf Gazibegović, Ifet Đakovac, Dario Šarić, Amer Gojak i Haris Hajradinović.

Podsjećamo, neposredno prije početka Mundijala, reprezentacija BiH će na Koševu odmjeriti snage sa Sjevernom Makedonijom, dok će „generalka“ biti odigrana u St. Louisu protiv Paname.

Prvi susret bh. reprezentacija odigrat će u Kanadi, točnije u Torontu 12. lipnja protiv domaćina Kanade s početkom u 21 sat po srednjoeuropskom vremenu. Nakon toga, reprezentacija seli u Sjedinjene Američke Države gdje će odigrati preostale dvije utakmice grupne faze:

18. lipnja (21:00): protiv Švicarske (Inglewood)

24. lipnja (21:00): protiv Katara (Seattle)