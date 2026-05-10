VIDEO / Hamburg će pamtiti Vuškovića! Pogledajte ovacije koje je zadobio nakon izlaska iz igre

Hrvatski reprezentativac Luka Vušković vjerojatno je odigrao posljednju utakmicu u dresu HSV-a te se vraća u londonski Tottenham. Momčad sa sjevera Njemačke pobijedila je Freiburg 3:2 u 33. kolu Bundeslige, a u strijelce se upisao i mladi hrvatski branič, i to golom iz slobodnog udarca u 64. minuti. U sudačkoj nadoknadi napustio je igru kada ga je zamijenio Nandja, a brojni navijači na Volkspark stadionu su ga pozdravili gromoglasnim pljeskom.