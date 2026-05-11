VIDEO / Donedavni Livakovićev klub u 90. stigao do važnog boda u borbi za ostanak

U susretu 35. kola španjolskog nogometnog prvenstva Rayo Vallecano i Girona, donedavni klub hrvatskog vratara Dominika Livakovića, su odigrali 1-1, a bio je to rezultat koji je potvrdio ispadanje Real Ovieda.

Nakon skromnog prvog poluvremena, sve najvažnije u susretu igranom na “Vallecasu” dogodilo se u završnici utakmice.

Rayo je poveo u 86. minuti golom Alemaoa, a četiri minute kasnije izjednačio je Christian Stuani.

Za domaćine, koje 27. svibnja čeka finale Konferencijske lige protiv Crystal Palacea, bodovi su bili važni za novi izlaz u Europu, dok Girona grčevito lovi prvoligaški spas.

Ovim rezultatom Real Oviedo je ispao i više nema niti matematičke izglede za spas. “Fenjeraš” Primere ima 29 bodova, a Girona na 17. mjestu, posljednjem koje donosi spas ima 10 bodova više, a tri su kola do kraja. Alaves na 18. mjestu ima 37, a Levante 36 bodova.

Barcelona je u nedjelju pobjedom protiv Real Madrida osigurala naslov prvaka.