Romano tvrdi: Hansi Flick ostaje u Barceloni, postignut je dogovor

AP Photo/Joan Mateu Parra via Guliver

Hansi Flick je u nedjelju navečer doveo Barcelonu do još jednog naslova u La Ligi, čime je ostvario dva uzastopna trofeja otkako je preuzeo kormilo kluba 2024. godine.

Njemački strateg ima ogroman utjecaj u klubu otkako je zamijenio Xavija Hernandeza na mjestu trenera te je u dvije sezone osvojio ukupno pet trofeja.

Naravno, u Barceloni žele što duže produžiti njegov boravak na Camp Nouu, a pregovori o novom ugovoru traju već neko vrijeme. Kako je objavio najpoznatiji nogometni insajder Fabrizio Romano, čini se da su dvije strane postigle dogovor.

Te navode potvrđuje i španjolski Sport. U Barceloni smatraju da je nastavak suradnje s Flickom praktički na dobrom putu i da bi se konkretan pomak mogao dogoditi već sljedećeg tjedna. To dolazi nakon sastanka između sportskog direktora Katalonaca, Deca, i superagenta Pinija Zahavija.

Iako je glavni cilj sastanka bio razgovor o budućnosti Roberta Lewandowskog, vođeni su i razgovori o Flickovom produljenju ugovora te posljednjim detaljima potrebnim da se sve konačno zaključi. Barcelona je izuzetno zadovoljna Flickovim radom, njegovim stavom, a posebno transformacijom koju je donio momčadi u vrlo kratkom razdoblju.

Nema žurbe, sve strane imaju odličan odnos i produljenje ugovora je u ovom trenutku praktički sigurno. Ipak, sam trener će odrediti trenutak objave, posebno nakon duboko bolnog osobnog gubitka – smrti njegova oca koja se dogodila na dan El Clasica.

Flickov trenutni ugovor vrijedi do ljeta 2027. godine, a novi dogovor zadržao bi ga do 2028. uz opciju produljenja za dodatnih 12 mjeseci.