Messi uz konfete i pred 50 tisuća ljudi završio posjet Indiji

Više od 50.000 ljudi okupilo se u ponedjeljak na stadionu za kriket "Arun Jaitley" u New Delhiju kako bi uživo pozdravilo jednog od najboljeg nogometaša svijeta svih vremena Lionela Messija.

“Bio sam na SP 2018. u Rusiji, ali tada nažalost nisam uspio dobiti karte niti za jednu utakmicu Argentine. Sada sam Messija mogao vidjeti uživo i to je ostvarenje mojih snova”, izjavio je jedan indijski obožavatelj, koji je došao na stadion sa ženom i dva sina, a svo četvero su nosili dresove argentinske reprezentacije.

Svečanost ispunjena šarenim konfetima i klicanjem Messiju na stadionu u New Delhiju trajala je pola sata. Od petka Indijom, gdje je najpopularniji sport kriket, vlada “Messimanija”.

New Delhi je bio posljednja stanica Messijevog posjeta Indiji, koji počeo u petak u Kolkati, a nastavio se je u Hyderabadu i Mumbaiju. Društvo su mu pravila dvojica suigrača Intera iz Miamija, Luis Suarez i Rodrigo de Paul. Okupljanja u New Delhiju, Hyderabadu i Mumbaiju prošla su bez incidenata, a jedino je u subotu u Kolkati zabilježen izgred kada je dio okupljenih na stadionu trgao stolice te je provalio na teren.