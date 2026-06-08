Navijači diljem svijeta ljutiti: Svjetsko prvenstvo je samo za odabrane

Kada se iračka nogometna reprezentacija kvalificirala za Svjetsko prvenstvo krajem ožujka, Abdulla Adnan kupio je ulaznice za utakmice svoje zemlje protiv Norveške i Francuske, koje će se ovog mjeseca igrati u američkim gradovima Bostonu i Philadelphiji, no pribavljanje vize za Sjedinjene Države pokazalo se vrlo izazovnim.

“Stadion, publika, navijanje, odlazak na utakmicu svoje reprezentacije – to mi je sve na svijetu”, kaže. “To je osjećaj s kojim se nijedan drugi ne može usporediti”, dodao je Adnan.

Ovo je tek drugi put da se Irak kvalificirao za Svjetsko prvenstvo, prvi u 40 godina, nakon 1986. godine.

No navijači iz više od četvrtine zemalja sudionica Svjetskog prvenstva suočavaju se sa zabranama putovanja, strožim ograničenjima ili visokim stopama odbijanja viza, pokazuje analiza podataka o putovanjima BBC World Servicea.

Nakon početka američko-izraelskog rata s Iranom, SAD je obustavio rutinske konzularne usluge u Iraku zbog nestabilnosti u regiji. To znači da Adnan i drugi irački navijači nemaju gdje u zemlji dobiti vizu, zbog obaveze osobnog pristupanja intervjuu.

No to nije jedina prepreka. Postoji popis zemalja sa zabranama i većim ograničenjima viza koji je sastavio američki predsjednik Donald Trump. Na njemu su i četiri zemlje koje se natječu na Svjetskom prvenstvu: Haiti, Iran, Senegal i Obala Bjelokosti.

Stroga imigracijska politika i suzbijanje migranata bez legalnih dokumenata bili su ključni dio Trumpove predsjedničke kampanje 2024. godine.

“To je oblik segregacije koji se ne usuđujemo nazvati imenom, a čije dokaze vidimo. Nijedna europska zemlja nije se suočila s ovakvom vrstom ograničenja. Zašto Afrika?”, rekao je Julien Kouadio Adonis iz udruge navijača Obale Bjelokosti, prenosi BBC.

Adonis smatra da zemlji koja ne želi primiti navijače iz kvalificiranih momčadi ne bi trebalo biti dopušteno da bude domaćin Svjetskog prvenstva.

Četrdeset i dvije uglavnom bogatije zemlje sudjeluju u programu izuzeća od viza, gdje se prijave podnose online putem američkog Elektroničkog sustava za autorizaciju putovanja (Esta), što stoji oko 40 dolara. Na ovom popisu nema afričkih zemalja.

Viza koju SAD preporučuje za navijače Svjetskog prvenstva kojima je potrebna košta 185 dolara, a podnositelji zahtjeva moraju se pojaviti na intervjuu.

U svibnju je SAD najavio da će ukinuti zahtjev za depozite od 15.000 dolara za ljude iz zemalja koje su se kvalificirale za Svjetsko prvenstvo, što se odnosi na Alžir, Zelenortske Otoke, Obalu Bjelokosti, Senegal i Tunis, pod uvjetom da imaju valjane ulaznice za Svjetsko prvenstvo.

Senegalski navijač Aliou Ngom bio je na posljednja dva svjetska prvenstva u Kataru i Rusiji. Za njega je jedan od vrhunaca turnira vidjeti “kulture cijelog svijeta kako se oko nečega ujedinjuju”.

BBC-jeva analiza podataka američkog State Departmenta otkrila je da je stopa odbijanja viza za građane 11 od 48 zemalja koje su se kvalificirale za Svjetsko prvenstvo bila veća od 40 posto.

Tih 11 zemalja su Ekvador, Egipat, Haiti, Alžir, Uzbekistan, Zelenortski Otoci, Jordan, Iran, Demokratska Republika Kongo, Gana i Senegal.

Navijači iz tih zemalja koji kupe skupe ulaznice prije nego što podnesu zahtjev za vizu riskiraju da im se viza možda ne odobri.

Ako kupe ulaznice izravno od FIFA-e, mogu ih preprodati na Fifinoj web stranici, uz naknadu. Mogu koristiti i sustav Fifa Pass kako bi ubrzali proces podnošenja zahtjeva za vizu.

A onda čak i s vizom, svatko tko putuje u SAD nema zajamčen ulazak po dolasku jer granični službenici i dalje mogu svakoga odbiti.

Ministarstvo domovinske sigurnosti zabrinuto je zbog ljudi koji ostaju u zemlji nakon isteka viza. Istraživački centar Pew procjenjuje da je 2023. godine, prije nego što je predsjednik Trump uveo mjere protiv nedokumentiranih migranata, u SAD-u ilegalno živjelo 14 milijuna imigranata.

Kanada i Meksiko domaćini su turnira zajedno sa SAD-om, ali 78 od 104 utakmice, uključujući finale, održat će se u gradovima diljem SAD-a.

Kanada ne objavljuje podatke o odbijenim vizama prema vrsti vize ili zemlji, ali ukupna stopa odbijanja za 2025. godinu bila je 54 posto.

Meksiko ne objavljuje podatke o odbijenim vizama. Meksiko u osam zemalja koje su se kvalificirale za Svjetsko prvenstvo nema diplomatsku prisutnost, što je uvjet dobivanja dozvole ulaska.