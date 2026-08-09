‘Nevjerojatno mi je da Pukštasa već nije uzeo netko od bundesligaša’

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MAR_8253 via Guliver

Rokas Pukštas i na početku nove sezone potvrđuje koliko je važan za Hajduk. Amerikancu su tek 21 godina, no iza sebe već ima nekoliko vrlo dobrih sezona u SuperSport HNL-u, zbog čega se njegovo ime ponovno povezuje s mogućim transferom.

Pukštas je ove sezone u šest nastupa postigao dva pogotka i praktički je nezamjenjiv u sustavu trenera Gonzala Garcije. Prošle je sezone pod istim trenerom u prvenstvu zabio devet golova i upisao četiri asistencije.

Njegove igre privukle su pažnju nogometnog skauta Antónija Manga, koji je specijaliziran za praćenje mladih igrača. Mango smatra da bi Pukštas svojim karakteristikama mogao odgovarati njemačkoj Bundesligi, gdje bi njegov stil igre mogao doći do punog izražaja. Ranije se američkog veznjaka povezivalo i s klubovima iz Italije.

“Iznenađen sam što neki bundesligaški klub nije preuzeo proračunati rizik s Rokasom Pukštasom. Prošle sezone bio je jedan od najboljih Hajdukovih igrača. Svestran je i dinamičan vezni igrač, ima odličnu radnu etiku i vrlo je prilagodljiv“, napisao je Mango.

Pukštasov ugovor s Hajdukom vrijedi do ljeta iduće godine, zbog čega bi aktualni prijelazni rok mogao biti vrlo važan za njegovu budućnost. Ako ne dođe do produljenja suradnje, Hajduk će imati sve manje prostora za ostvarivanje ozbiljnije odštete za igrača koji je već nekoliko sezona jedan od najvrjednijih pojedinaca u momčadi.

Za Hajduk bi zato potencijalni Pukštasov transfer ovog ljeta mogao biti zanimljiv i iz sportskog i iz financijskog aspekta.