Borussia Dortmund Nike Kovača ostvarila je vrlo vrijednu pobjedu u pripremama za novu sezonu. Njemačka momčad slavila je na Emiratesu protiv Arsenala rezultatom 3:2 u utakmici Emirates Cupa.

Borussia je odlično otvorila susret i povela već u sedmoj minuti kada je Samuele Inácio pogodio za 1:0. Dortmund je udvostručio prednost u 29. minuti, a strijelac je bio 18-godišnji Konstantinos Karetsas, koji je prekrasnim udarcem pogodio suprotni gornji kut.

Arsenal se vratio početkom drugog poluvremena. Ethan Nwaneri je u 54. minuti smanjio na 2:1, no samo četiri minute kasnije Joane Gadou ponovno je vratio dva gola prednosti Kovačevoj momčadi.

Momčad Mikela Artete nije se predavala. Viktor Gyökeres u 69. minuti realizirao je kazneni udarac i smanjio na 3:2, čime je susret ponovno učinio neizvjesnim. Arsenal je u samoj završnici uspio postići i pogodak za izjednačenje, ali je nakon provjere poništen zbog nedopuštene situacije.

Dortmund je tako sačuvao prednost i upisao vrlo vrijednu pobjedu protiv aktualnog engleskog prvaka. Za Kovačevu momčad bio je to odličan test uoči početka nove sezone, posebno zbog načina na koji je na gostovanju protiv jednog od najjačih europskih klubova pokazala napadačku kvalitetu i karakter.

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