Sinnera ‘koljeno’ udaljilo od obrane naslova: Cincinnati bez Talijana, ali i Alcaraza

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AP Photo/Dita Alangkara via Guliver

Loše vijesti stigle su za Jannika Sinnera uoči završnice američke turneje. Prvi tenisač svijeta neće nastupiti na Mastersu u Cincinnatiju, na kojem je trebao braniti naslov osvojen prošle godine. Talijan je odlučio preskočiti turnir zbog problema s desnim koljenom.

Organizatori su potvrdili njegovo povlačenje, čime je postalo jasno da Sinner ne želi riskirati pogoršanje ozljede samo nekoliko tjedana prije US Opena. Za 24-godišnjeg Talijana ovo je još jedan zdravstveni problem u sezoni u kojoj se već nekoliko puta suočavao s fizičkim poteškoćama.

Nakon brojnih napornih mečeva i turnira, Sinner sada mora pažljivo dozirati opterećenje kako bi najvažniji dio sezone dočekao potpuno spreman. Posebno je nezgodno što će propustiti upravo Cincinnati, jedan od posljednjih velikih turnira uoči US Opena, pa će ostati bez važne provjere forme na američkom tlu.

Situacija je dodatno neugodna za organizatore jer je turnir već ranije ostao bez Carlosa Alcaraza. Španjolac također neće nastupiti zbog problema s ručnim zglobom.

Cincinnati će tako ove godine proći bez dvojice igrača koji su posljednjih sezona vodili glavnu riječ u svjetskom tenisu. Sinner sada ima dovoljno vremena za oporavak, ali njegovo zdravstveno stanje bit će jedna od glavnih tema uoči početka US Opena.