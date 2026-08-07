Objavljeno koje su države uz Infantina, a koje traže njegov odlazak: HNS je odavno zauzeo stranu

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AP Photo/Riza Ozel via Guliver

Sve je jasnije kako se oblikuju savezništva uoči izbora za predsjednika FIFA-e. Nakon posljednjih događaja i odustajanja od projekta FIFA Forward Enterprise, pojedini nacionalni savezi počeli su javno otkrivati podržavaju li aktualnog predsjednika Giannija Infantina ili smatraju da je vrijeme za promjene.

Među savezima koji se protive njegovu ostanku nalazi se i Hrvatski nogometni savez.

Unatoč sve većim kritikama, Infantino i dalje ima snažnu potporu dijela svjetskog nogometa. Posebno važna podrška stigla je iz Afrike, gdje je Izvršni odbor Afričke nogometne konfederacije (CAF) jednoglasno stao iza aktualnog predsjednika FIFA-e. S obzirom na to da CAF okuplja 54 nacionalna saveza, riječ je o značajnom političkom osloncu uoči izbora.

Podršku mu je pružio i Argentinski nogometni savez (AFA), koji je pohvalio njegov desetogodišnji mandat, istaknuvši doprinos stabilnosti FIFA-e i razvoju nogometa na globalnoj razini. Argentinci su pritom pozdravili i njegovu odluku da odustane od projekta FIFA Forward Enterprise.

Prema dosad dostupnim informacijama, uz Infantina su se svrstali i Meksiko, Paragvaj te niz afričkih i azijskih saveza.

S druge strane, europski savezi sve otvorenije iskazuju nezadovoljstvo. Hrvatska je među državama koje su javno poručile da ne podržavaju novi mandat aktualnog predsjednika, zajedno s Njemačkom, Engleskom, Norveškom, Švedskom, Danskom, Nizozemskom, Finskom, Rumunjskom, Srbijom, Grčkom, Albanijom i Walesom.

Savezi koji su zasad javno podržali Infantina:

Katar

Ujedinjeni Arapski Emirati

Maroko

Egipat

Šri Lanka

DR Kongo

Džibuti

Libanon

Indonezija

Filipini

Kuvajt

Gambija

Meksiko

Argentina

Paragvaj

Butan

Bangladeš

Savezi koji su zasad protiv njegova ostanka:

Hrvatska

Njemačka

Engleska

Norveška

Wales

Srbija

Švedska

Grčka

Albanija

Jordan

Nizozemska

Finska

Danska

Rumunjska

Iako je Gianni Infantino još prije Svjetskog prvenstva slovio za gotovo sigurnog pobjednika nadolazećih izbora, posljednji događaji značajno su promijenili političku sliku unutar FIFA-e. Izbori za predsjednika zakazani su za ožujak sljedeće godine, a do tada će upravo potpora nacionalnih saveza imati ključnu ulogu u odlučivanju o tome tko će voditi svjetski nogomet u narednom mandatu.