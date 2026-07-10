Upitno je održavanje utakmice Engleske i Norveške?

Utakmica četvrtfinala Svjetskog prvenstva u nogometu između Engleske i Norveške nalazi se pod znakom pitanja.
Utakmica je zakazana za subotu od 23.00 sata na stadionu Hard Rock u Miamiju, ali su američke meteorološke službe izdale upozorenje na opasne vrućine za područje južne Floride.
Prema prognozama, temperatura bi mogla dosegnuti 43 stupnja, iako se meč igra navečer, što povećava rizik od toplinskog udara i drugih zdravstvenih problema kod igrača i navijača.
Dodatni problem predstavlja oblak saharske prašine koji je stigao iznad Floride preko Atlantskog oceana.
Meteorolozi najavljuju da će nakon suhog i vrelog vremena uslijediti još topliji i znatno vlažniji uvjeti, uz mogućnost jakih grmljavinskih oluja.
Upravo bi nevrijeme moglo napraviti najveći problem organizatorima, jer pravila FIFA-e nalažu prekid ili odgodu utakmica ukoliko postoji opasnost od udara groma u blizini stadiona.
Zbog svega toga raste zabrinutost hoće li meč Engleske i Norveške biti odigran po planu ili će organizatori biti primorani pomaknuti susret.
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