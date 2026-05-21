Nastavljaju se šokovi Thomasa Tuchela: Na Svjetsko prvenstvo ne ide ni Cole Palmer

Podijeli :

(AP Photo/Jon Super) via Guliver Image

Dan prije službene objave popisa engleske reprezentacije za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi procurile su vijesti o mogućim igračima na listi. Tako se u četvrtak saznalo da Harry Maguire i Fikayo Tomori neće putovati u Sjevernu Ameriku, ubrzo nakon toga stigla je vijest da zvijezda Manchester Cityja Phil Foden neće igrati na SP-u, a posljednja vijest šokirat će mnoge.

Naime, Thomas Tuchel, izbornik Engleske, na svoj popis neće uvrstiti ni najboljeg igrača Chelseaja Colea Palmera. Ofenzivni veznjak Chelseaja je u dvije od posljednje tri sezone imao dvoznamenkasti broj golova, no ove sezone poharale su ga ozljede.

Odigrao je 25 od 37 utakmica Premier lige te je zabio devet golova i upisao tek jednu asistenciju. Bio je Palmer na posljednjem okupljanju Engleske, ali očito nije oduševio Tuchela u utakmicama s Urugvajem i Japanom.

Ovo izostavljanje moglo bi proizvesti veliki šok za brojne engleske navijače jer je ovo treća zvijezda koja neće igrati ovoga ljeta za Tri lava. Nakon Maguirea i Fodena, otpao je i Palmer. Puno je nagađanja, a sve će postati jasno u petak ujutro kada Tuchel objavi svoj konačni popis putnika za Svjetsko prvenstvo.

Engleska igra u skupini L s Hrvatskom, Ganom i Panamom, a prvenstvo otvara baš protiv Vatrenih 17. lipnja u 22 sata po hrvatskom vremenu.