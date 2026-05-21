Tuchel s popisa za Svjetsko prvenstvo izostavio legendu Manchester Uniteda

FIFA World Cup 21. svi 2026 18:33
nordphotoxGmbHx xBratic nph00250 via Guliver Image

Thomas Tuchel pripremio je veliko iznenađenje uoči objave konačnog popisa engleske reprezentacije za Svjetsko prvenstvo. Na popisu od 26 igrača, koji će biti objavljen u petak, neće se naći iskusni branič Manchester Uniteda Harry Maguire. Prema informacijama iz Engleske, takva odluka iznenadila je 33-godišnjeg stopera koji je očekivao poziv za nastup na turniru u Sjevernoj Americi.

Maguire je za englesku reprezentaciju od debija 2017. godine skupio 66 nastupa i zabio sedam pogodaka. Bio je važan dio momčadi pod vodstvom Garetha Southgatea na svjetskim prvenstvima 2018. i 2022. godine, kao i na Euru 2020., dok je Euro 2024. propustio zbog ozljede.

Iako ga je Tuchel u ožujku ponovno pozvao u reprezentaciju za susrete protiv Urugvaja i Japana, što mu je bio prvi poziv nakon rujna 2024., Maguire ipak neće putovati na Svjetsko prvenstvo. Ove sezone odigrao je 24 utakmice za Manchester United te pomogao klubu u povratku u Ligu prvaka.

Reagirajući na odluku izbornika, Maguire je za talkSPORT izjavio: “Bio sam uvjeren da nakon sezone kakvu sam imao mogu odigrati važnu ulogu za svoju zemlju ovog ljeta. Odluka me šokirala i razočarala. Igračima želim sve najbolje.”

Istovremeno, prema navodima talkSPORT-a, Tuchel ozbiljno razmatra uključivanje Levija Colwilla iz Chelseaja u završni kadar. Mladi branič nedavno se vratio na teren nakon teške ozljede prednjih križnih ligamenata zadobivene tijekom priprema za sezonu. Za Englesku je dosad nastupio pet puta, uključujući i jedan susret pod Tuchelovim vodstvom prošlog ljeta. Kao sigurni članovi obrane spominju se Ezri Konsa i Marc Guéhi.

Na konačnom popisu očekuje se i Kobbie Mainoo iz Manchester Uniteda, što bi moglo značiti da će bez mjesta ostati Adam Wharton iz Crystal Palacea. Među vratarima bi trebali biti Jordan Pickford, Dean Henderson i James Trafford, dok će Jason Steele iz Brightona. putovati kao trening-vratar. Očekuje se i poziv za Anthonyja Gordona te Morgana Rogersa.

Engleska će po dolasku u SAD odigrati pripremne susrete protiv Novog Zelanda i Kostarike. Natjecanje u skupini L otvaraju utakmicom protiv Hrvatske 17. lipnja, nakon čega ih očekuju dvoboji s Ganom i Panamom. 

Tuchel će konačan popis od 26 igrača za Svjetsko prvenstvo službeno predstaviti u petak, 22. svibnja, u 11 sati po hrvatskom vremenu.

