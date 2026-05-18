Dinamov kapetan Daliću nije na radaru: ‘Tu je Sučić, a prije je bio Brozović. Sad je kasno…’

AP Photo/Geert Vanden Wijngaert via Guliver Images

Jedna od tema na današnjoj konferenciji za medije izbornika Zlatka Dalića bio je i Josip Mišić.

Kapetan Dinama iza sebe ima vrlo uspješnu sezonu u kojoj je predvodio zagrebačku momčad do dvostruke krune te još jednom potvrdio koliko je važan za igru Modrih. Unatoč tome, nije se našao ni na širem popisu reprezentacije, dok su pozive dobili njegovi suigrači Luka Stojković i Dion Drena Beljo.

Govoreći o Mišiću, Dalić je istaknuo njegovu važnost za Dinamo:

“Kapetan Dinama, nositelj igre i najvažniji igrač, to je pokazao i njihov predsjednik Zvonimir Boban kada je prošlo ljeto se riješio nekolicine starijih igrača, ali je zadržao baš Mišića i odredio da on bude novi kapetan i vođa momčadi”, rekao je izbornik.

Potom je objasnio razloge zbog kojih veznjak Dinama nije dobio poziv:

“Znam ga jako dobro, ali imamo mi tu mlađa rješenja. Kad ga već nisam zvao ranije, sad je kasno. To je jedini razlog zašto ga nisam pozvao. Ranije smo imali Brozovića koji je bio nedodirljiv na toj poziciji, sad je tu Petar Sučić i drugi igrači koji to mogu igrati, a koji su mlađi od Mišića.”