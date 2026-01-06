Miha Zajc: ‘Za Livakovića nema bolje opcije od Dinama’

Podijeli :

AP Photo/Patrick Post via Guliver

Dinamo će se okupiti na Maksimiru uoči početka zimskih priprema koje će momčad odraditi u slovenskom Čatežu. Tom prilikom igrači će se obratiti medijima, no trener Mario Kovačević neće biti prisutan jer ima povišenu temperaturu te će se momčadi priključiti tek po dolasku u Čatež. Okupljanje je predviđeno za 10:15 sati, a prvi trening započet će u 11:00.

Prvi je pred novinare stao jedan od najboljih igrača Dinama u prvoj polusezoni Miha Zajc.

Kako gledaš na nastavak sezone i na koji si način iskoristio stanku?

Zajc: “Poželio bih vam sve najbolje u novoj godini. Pauza je bila dobra, odmorili smo se, bili s obiteljima. Mislim da nam je dobro došla ta pauza jer smo se napunili energetski i odmorili glavu. Sad smo spremni u ovih pola godine pokazati sve što znamo i biti još bolji nego u prvom dijelu.

Očekivanja se znaju. Idemo po titulu i u Europi biti što bolji. Poželjeli smo se jedni drugih, dugo nisam imao pauzu od 14 dana, jedva čekamo pripreme i jedva čekamo utakmice. Bit će teško, ima puno utakmica i moramo pokazati što znamo.”

Što po tvom mišljenju nije funkcioniralo u prvom dijelu sezone?

Zajc: “Imali smo novu ekipu i trebalo nam je vremena da se uigramo i popravimo neke stvari. Mislim da smo na kraju uhvatili ritam, barem u prvenstvu. U Europi se vidi da neke stvari moramo bolje, ali mislim da će nam pripreme dobro poslužiti da to odradimo.”

Kako rasporediti formu u nastavku s obzirom na gust raspored?

Zajc: “Nismo imali dugu pauzu, trenirali smo i kroz odmor, nismo puno izgubili. Mislim da će nam dobro doći par dana jačih treninga, a onda kreće onaj ritam utakmica svaka tri dana, ja to jedva čekam. Od prve utakmice moramo pokazati dobre predstave, prva utakmica nam je važna, protiv Steauee, i znamo da smo s pobjedom blizu plasmana dalje u Europi. U prvenstvu moramo pokazati koliko kvalitetu imamo i napraviti razliku.”

Smatraš li da su momčadi potrebna dodatna pojačanja?

Zajc: “To nije pitanje za mene, svjesni smo da svatko mora dati sve od sebe. U ekipi ima puno kvalitete, puno je i mladih igrača koji mogu još bolje. Livaković? Pričali smo prije par dana, mislim da vi imate više informacija oko toga nego mi. Volio bih da riješi situaciju koju ima, da krene braniti i da nađe sredinu koju želi i gdje ga ljudi vole. Mislim da nema bolje opcije od Dinama, ali nije to toliko ni na njemu, vezan je za dva kluba.”

Nakon Zajca je pred novinare stao Fran Topić.

Kako ste iskoristili ove slobodne dane?

Topić: “Čestitao bih svima novu godinu. Vratili smo se, okupili smo se još jučer, danas nas čekaju trening i put. Nadam se da ćemo dobro odraditi pripreme.”

Kakva su očekivanja za razdoblje koje slijedi?

Topić: “Očekujemo što bolje od sebe, to je sportski, naši ciljevi su jasni, da osvojimo prvenstvo i prođemo dalje u Europi.”

Na pripreme dolazite s drukčijom ulogom nego ranije, što očekujete osobno od sebe?

Topić: “Imam velika očekivanja, mislim da mogu još više doprinijeti. Drago mi je što je sezona završila kako je, što smo jesenski prvaci. Nadam se da će to ići u još boljem smjeru. Zadovoljan sam svojim igrama, ali očekujem još više od sebe.”

Posljednji koji je govorio na konferenciji za medije bio je pomoćni trener Sandro Bloudek.

Kakvo je trenutačno stanje trenera Kovačevića?

Bloudek: “Trener je dobio virozu, ima temperaturu, pridružit će se za par dana, kad se bude bolje osjećao. Sve smo se dogovorili, imamo plan priprema, dajemo mu izvještaj poslije treninga, gledat će snimke treninga. Nije s nama u fizičkom obliku, ali je s nama.”

Što očekujete od pripremnog razdoblja?

Bloudek: “Dosta su kratke, malo atipične. Imamo manje od dva tjedna da se spremimo za Steauu. Idemo pripremati prvu utakmicu i ići dalje utakmicu po utakmicu. Igrači su došli spremni, pauza je kratka, nastavit ćemo gdje smo stali.

Lokacija je jako blizu, Čatež, vremenski uvjeti su slični kao u Zagrebu. Tereni su dobri i grijani. Igrači će se brzo moći prilagoditi na uvjete koji nas čekaju u prvim utakmicama.

Analizirali smo neke stvari s glavnim trenerom i analitičarima, male taktičke stvari koje možemo doraditi. Još uvijek smo dosta nova ekipa i treba nam vremena za detalje. S kondicijskog vidika dodat ćemo neke stvari, da se to poboljša. Popravljat ćemo neke mikro stvari i nastojat ćemo biti što bolji.”

Očekujete li kadrovske promjene u momčadi?

Bloudek: “Ne znam, ne mogu odgovoriti na to pitanje.”

Kakva je situacija s igračima koji se oporavljaju od ozljeda?

Bloudek: “Idu s nama i radit će po posebnom planu. Valinčić i Torrente jako dobro napreduju, s nama ide i Cordoba, svi oni će raditi po posebnom programu. Lisica se također jako dobro oporavlja, nalazi su bolji nego što smo očekivali. Vjerujemo da će se u kratkom roku priključiti ekipi.”