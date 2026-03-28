Težak poraz Roberta Prosinečkog: Primio je pet golova od Madagaskara

Nakon minimalnog 1:0 protiv Ekvatorijalne Gvineje, njegova je momčad sada uvjerljivo izgubila od Madagaskara 5:2.

Pitanje pobjednika riješeno je već u prvom poluvremenu, koje je Madagaskar dobio 4:0 golovima Randrianantenaina, Fontainea, Caddyja i Couturiera. Kirgistan je početkom nastavka smanjio preko Almazbekova i Kochkonbaeva, no Caddy je drugim pogotkom potvrdio pobjedu.

Madagaskar je trenutačno 104. reprezentacija svijeta, dok je Kirgistan odmah iza na 105. mjestu FIFA-ine ljestvice. Kirgistan na pobjedu čeka još od ožujka 2025., kada je iznenadio Katar s 3:1 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.