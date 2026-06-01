VIDEO / Makedonci potopljeni u Istanbulu, Turska brojala do četiri

Nogometaši Turske upisali su rutinsku pobjedu nad Sjevernom Makedonijom, završilo je 4:0 u Istanbulu. Već nakon samo dvije minute igre poveli su domaćini preko Kokcua, dok je u 16. minuti Uzun povisio na 2:0. U drugom dijeliju izabranici Vincenza Montelle zabili su još dva gola, u 53. minuti zabio je Gul, dok je točku na i u 70. minuti stavio Yilmaz. Turci će na Svjetskom prvenstvu igrati sa SAD-om, Paragvajem i Australijom.
