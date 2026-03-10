VIDEO / ‘Vidim, znam, pogađam’: Legendarni ‘Žuti’ okušao se u našem novom kvizu

Podijeli :

Donosimo vam posljednju epizodu prvog kruga kviza "Vidim, znam, pogađam“, našeg komentatora i autora Krešimira Karačića, u kojem se hrvatski sportaši natječu protiv sportskih zaljubljenika. U ovoj epizodi snage će odmjeriti legenda hrvatskog nogometa Robert Prosinečki "Žuti“ i sportski entuzijast Duško Babić iz Pule. Testirajte i svoje sportsko znanje te pogledajte tko će odnijeti pobjedu u ovom zanimljivom dvoboju. Uživajte!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.