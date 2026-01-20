Senegalci dočekani kao heroji nakon osvajanja Afričkog kupa nacija

Podijeli :

Deseci tisuća Senegalaca preplavili su ulice Dakra kako bi proslavili pobjedu senegalske nogometne reprezentacije na Afričkom kupu nacija.

Podsjetimo, Senegal je u nedjelju u finalu u Rabatu nakon produžetaka pobijedio Maroko s 1-0, a gol odluke zabio je Pape Gueye u 94. minuti.

Finale je obilježila drama u završnici utakmice kada su senegalski igrači demonstrativno napustili teren nakon što je sudac dosudio kazneni udarac za domaćine. Prekid je trajao skoro 20 minuta, a na koncu je razum prevladao.

Brahim Diaz je u 24. minuti nadoknade imao kazneni udarac za pobjedu Maroka, pokušao je zabiti gol panenkom, no Edouard Mendy je ostao na sredini terena obranivši. Susret je otišao u produžetke, a gol odluke je zabio Gueye u 94. minuti.

Nakon pobjede protiv Maroka, senegalska reprezentacija sletjela je u ponedjeljak kasno navečer u Dakar. Stotine navijača okupilo se u zrakoplovnoj luci Blaise Diagne, no velika parada zakazana je za utorak ulicama glavnog grada.

Senegalski igrači dočekani su kao heroji, a cijeli glavni grad pulsirao je u istom ritmu. Ekipa je autobusom s otvorenim krovom prošla kroz Dakar, dočekana zvukom vuvuzela, automobilskih sirena i veselim skandiranjem. Igrači su potom krenuli prema predsjedničkoj palači gdje ih je dočekao šef države Bassirou Diomaye Faye.

Obraćajući se afričkim prvacima, predsjednik je pohvalio je herojske “Lavove”, ističući njihovu kvalitetu igre i sportski duh.

“Učinili su to herojski, učinili su to igrajući prekrasan nogomet, učinili su to s velikim fair playom, i na terenu i izvan njega”, rekao je predsjednik u kratkom govoru.

Senegal je pobjedom protiv Maroka po drugi put osvojio titulu afričkog prvaka. Prvi put su bili pobjednici Kupa nacija 2021. kada su slavili protiv Egipta nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca.

Još dva puta su igrali u finalima 2002. kada su izgubili od Kameruna nakon izvođenja jedanaesteraca, te 2019. kada su poraženi od Alžira (0-1).

