VIDEO / Nezapamćeno finale Afričkog kupa nacija: Senegalci napustili teren nakon dodjele penala Maroku, pa se ipak vratili!

Finale Afričkog kupa nacija između Maroka i Senegala u Rabatu pretvorilo se u pravu farsu. Naime, domaćini Marokanci su dobili penal nakon VAR provjere u sudačkoj nadoknadi, što je naljutilo Senegalce koji su nakon nekoliko minuta razmišljanja napustili teren. Ipak, na nagovor kapetana Sadija Manea su se vratili, ali ovo je nešto što rijetko viđamo u nogometnom svijetu! Uostalom, pogledajte sami!

