Matanović prvi put startao za Freiburg: Zabio u prvoj minuti, a onda i asistirao!

Ime Igora Matanovića u ponedjeljak se ponovno, nakon godinu dana, našlo na popisu Zlatka Dalića, a napadač Frankfurta je brzo pokazao izborniku da je povukao pravi potez.

Matanović je zabio u prvoj minuti utakmice njemačkog kupa u kojoj Freiburg gostuje kod Fortune Dusseldorf, a zatim pet minuta kasnije i asistirao.

Hrvatski reprezentativac je bio na pravom mjestu pred golom i u 50. sekundi utakmice dodavanje Johana Manzambija iz blizine pretvorio u gol, da bi se već u šestoj minuti upisao i među asistente tako što je presjekao jedno ubacivanje sa strane i izbacio Vincenza Grifa oči u oči s golmanom te zabio.

Matanović je u Freiburg stigao ovog ljeta u transferu iz Eintrachta vrijednom 6.7 milijuna eura. Zabio je dva pogotka u rujnu u trećem kolu Bundeslige, a ovo je prva utakmica u kojoj je startao.