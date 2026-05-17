Riera više nije trener Eintrachta: ‘Ništa ne bih mijenjao’

Podijeli :

AP Photo/Martin Meissner via Guliver

Albert Riera više nije trener Eintrachta, objavio je njemački klub na društvenim mrežama u nedjelju u kratkom priopćenju.

“Eintracht Frankfurt i glavni trener Albert Riera, kao i pomoćni treneri Pablo Remon Arteta i Lorenzo Dolcetti, sporazumno su dogovorili raskid”, objavio je Eintracht.

Eintracht je u Bundesligi završio kao osma momčad, a u zadnjoj utakmici remizirali su 2:2 sa Stuttgartom i ostali su bez plasmana u europska natjecanja iduće sezone.

Riera je na klupu Eintrachta sjeo u veljači ove godine i tamo se zadržao 104 dana. Vodio je momčad u 14 utakmica uz učinak od četiri pobjede, pet remija i isto toliko poraza.

“Uzajamno smo se složili da je vrijeme da prekinemo suradnju. Kao trener preuzimam odgovornost za rezultate. Moja dužnost je bila zaštititi momčad i ostvariti uspjeh. Ništa ne bih mijenjao. Cilj mi je bio razvijati igrače. zahvalan sam jer sam bio dio povijesti Eintrachta i želim klubu sve najbolje u budućnosti”, rekao je Riera na odlasku.