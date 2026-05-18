Direktor Rijeke progovorio o statusu Sancheza, ali i o prodaji Fruka

newspix.pl via Guliver

Rijeka ove sezone nije bila ni blizu obrane naslova prvaka Hrvatske i mnogi smatraju kako je njezina sezona bila neuspješna. Što na sve kaže njezin sportski direktor Darko Raić-Sudar?

Gostujući u emisiji “Pod stijenama Kantride” na Radio Rijeci, Darko Raić-Sudar prvo je prokomentirao nedjeljni remi u Puli s Istrom 0:0.

“Dantasova nas je ozljeda na zagrijavanju malo poremetila, a takve su utakmice najteže psihološki, kada ne možeš ni gore ni dolje i zapravo, osim za rejting kluba, svejedno je završili treći ili četvrti. I moramo biti zadovoljni bodom, s igračem manje, u susretu u kojem smo darivali suparnika, napravili puno individualnih pogrešaka, i Istra je bila bliže pobjedi.”

Kakva je ocjena sezone?

“Nismo zadovoljni rezultatima u prvenstvu, Europom jesmo, a finale Kupa je OK”, smatra Raić-Sudar.

“Dinamo je bio bolji, mi nismo bili na svojoj razini, iako smo u prvenstvu protiv Dinama igrali dosta dobro, no u toj, petoj utakmici ove sezone, bili smo najlošiji i nismo izgledali dobro. Bilo je sezona u kojima je Dinamo bio drugačiji, moćniji, pa nismo toliko podbacili. Dinamo je ove sezone odradio svoje, a naš je najveći problem bio što smo puno bodova izgubili protiv Vukovara, Gorice, Varaždina…, od kojih smo kvalitetniji.”

Trener Victor Sanchez često je rotirao, možda i previše?

“Eh, sad, rotacije ili ne, definitivno su pridonijele tome jer mijenjati cijelu ekipu ili većinu momčadi nije lako. Primarni cilj bio nam je izboriti Europu i to smo uspjeli. Kad smo ispali iz Europe, ozlijedili su se Fruk, Radeljić, Vignato… i to je poremetilo ekipu. Vrijedimo više nego što tablica pokazuje, u Europi smo se nosili s kvalitetnijim momčadima, znači moglo se…”

Prijelazni rok za Raić-Sudara već odavno je počeo.

“Već kontaktiramo s igračima o idućoj sezoni, bit će dug prijelazni rok… Svjetsko će prvenstvo malo otežati posao sportskim direktorima jer će dosta igrača biti zauzeto, ali do tih ionako teško možemo doći. Fruk? Neće se prvih dana ništa dogoditi, dug je rok, ljetni traje gotovo tri mjeseca, dok su u punom jeku prvenstva i europska natjecanja. Znamo tko nas napušta, gdje su nam prioriteti po pozicijama, dosta su skuplji igrači sada jer nadaju se boljim ponudama, ali nadam se da ćemo što prije dovesti nove.”



Nakon poraza u finalu Kupa pojavila se ozbiljna priča da će se Rijeka zahvaliti Sanchezu i vratiti Matjaža Keka.

“Rijeka je preozbiljan klub i kad donosimo takve odluke, sjednemo na kraju, napravimo kompletnu analizu i donesemo odluku. Trener je pod ugovorom…”, kratko je odgovorio Raić-Sudar.