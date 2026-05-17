VIDEO / Pogledajte kako je Schalke proslavio titulu, Bundesliga se naklonila Džeki

Nogometaši Schalkea zaključili su sezonu pobjedom nad Eintracht Braunschweigom od 1:0, a nakon utakmice na Veltins Areni uručen im je pehar za naslov prvaka Cvajte i povratak u Bundesligu.

Bosanskohercegovački trener Miron Muslić uspio je vratiti slavni njemački klub u elitu nakon tri godine.

Sastav momčadi iz Gelsenkirchena okončao je sezonu s 21 pobjedom, sedam remija i šest poraza, uz gol-razliku 50:31.

Bundesliga se naklonila Edinu Džeki, napisavši u objavi: “Rođen da osvaja trofeje“.

I to pokazuje kakvo poštovanje uživa bh. reprezentativac u svijetu nogometa. Napadač Schalkea odigrao je ove sezone 11 utakmica, na kojima je postigao šest pogodaka uz tri asistencije.

