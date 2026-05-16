Žestok istup Sancheza: Dinamo i Hajduk rade ogroman pritisak na suce, a u Europi toga nema… Zato ispadaju tako rano

Trener Rijeke najavio je derbi s Istrom 1961 u nedjelju (18.45 sati), ali su njegovu konferenciju za medije obilježile brojne druge teme.

Otkrio je kako se osjeća nakon poraza u finalu Kupa i kako vidi Rijekin učinak u prvenstvu?

“Volio bih da sam u boljem raspoloženju, trenutačno smo svi utučeni, ali iza naših igrača je strahovito teška sezona i oni su odradili sjajan posao. Sretan sam što u zadnje dvije utakmice ulazimo iz pozicije u kojoj smo već ostvarili glavni rezultatski cilj sezone. Uspjeli smo osigurati plasman u Europu, što je bio prvi zadatak na mom popisu kada sam stigao ovdje. Kad sam preuzeo klub, dobio sam popis ciljeva od predsjednika. Možemo ići stavku po stavku i pokraj svake staviti kvačicu. Izbacili smo i Hajduk iz Kupa, a sada ćemo pokušati ugrabiti treće mjesto”, poručio je Sanchez.

Smatra li da Dinamo i Hajduk imaju povlašten tretman kod sudaca?

“Veliki klubovi s ogromnom bazom navijača, poput spomenutih, vrše golem pritisak na suce. Oni su navikli taj pritisak kapitalizirati u domaćem prvenstvu, a Rijeka je najbolji primjer tog ‘trećeg kluba’ koji postaje izuzetno neugodan trn u oku velikima. Posao koji Damir Mišković radi boreći se protiv takvih vjetrenjača je čudesan. Taj se sudački pritisak na kraju pretvara u bodove. Samo dvije utakmice protiv Dinama, u kojima su pogreške izravno usmjerile bodove, znače razliku od devet bodova. No, kada ti klubovi izađu u Europu, tamo toga nema. Možda je to jedan od ključnih razloga zašto klubovi poput Dinama ili Hajduka ispadaju iz Europe tako rano. Mi nismo navikli na popuste i zato smo ove sezone otišli najdalje u Europi”, dodao je Sanchez.

Realizacija Rijeke?

“Više se ne oslanjamo samo na osjećaje, danas imamo pregršt opcija za dubinsku analizu. Parametri očekivanih bodova (xPts) pokazuju da smo trebali imati 7,6 bodova više, a prosuli smo ih isključivo zbog nedostatka preciznosti u završnici. Da biste se ravnopravno borili s Dinamom, morate imati vrhunske strijelce u kadru. Dinamo je ove sezone bio pravi monstrum u prvenstvu. Oni su zabili čak 22 gola više nego što su realno kreirali kroz čiste prilike. To je čista individualna kvaliteta. S druge strane, naš je slučaj potpuno suprotan, mi smo u minusu. Naši mladi napadači tek rastu, a realizacija nam je dodatno pala nakon siječnja kada nas je pokosio val teških ozljeda ključnih igrača poput Fruka i Vignata.”

U kakvom je stanju zatekao momčad i igrače kad je došao?

“Moja obveza i klupski zadatak bio je testirati sve igrače i promovirati mlade. Imali smo oscilacije, ali svi su ciljevi ostvareni. Kad sam stigao ovdje, javno sam vam rekao da je momčad bila energetski potpuno mrtva. Nismo zatekli nikakve kondicijske podatke. Tko god bio idući trener, ako mi ne nastavimo rad, dobit će kompletnu bazu podataka i jasnu krvnu sliku momčadi. Ponosan sam na ogroman iskorak igrača poput Dantasa, koji je od grčeva u 60. minuti postao stroj i pravi lider, te mladog Danija i Oreča. Sve smo to postigli u specifičnim okolnostima, jer je klub bio usred pregovora o prodaji, pa su igrači mislima već bili u transferima. Neki drugi trener u ovakvom okruženju vjerojatno ne bi ni dočekao kraj sezone.”

Je li ovo izlaganje znak njegova odlaska s Rujevice?

“Ne, ovo je čista rekapitulacija sezone. Neću dopustiti nikakve laži i obmane na račun rada mog stručnog stožera jer je u pitanju moj ugled. Moja sudbina je čvrsto na zemlji. Što se tiče budućnosti, u potpunosti razumijem klub i predsjednika, kakvu god odluku donijeli. Rekao sam mu prvog dana da sa mnom nikada neće imati problema. On je nevjerojatan predsjednik, jedan od najboljih s kojima sam radio u karijeri. Sastat ćemo se idući tjedan, razgovarat ćemo posve otvoreno, licem u lice, i zajednički donijeti odluku koja je isključivo u najboljem interesu Rijeke.”