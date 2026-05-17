VIDEO / Nevjerojatna priča: Klub iz mjesta od 13 tisuća stanovnika izborio je Bundesligu!

Podijeli :

Elversberg se plasirao u Bundesligu.

U posljednjem, 34. kolu 2. Bundeslige, momčad iz Saarske slavila je 3:0 (2:0) protiv Münstera, koji je već ranije bio ispao iz lige. Klub iz općine Spiesen-Elversberg, koja broji tek 13 tisuća stanovnika, četvrti je klub iz Saarske – nakon FC Homburga, 1. FC Saarbrückena i Borussije Neunkirchen – kojem je uspio plasman u najviši rang njemačkog nogometa. Prošle sezone Elversberg je zapeo u doigravanju protiv Heidenheima.

Prvu “meč-loptu“ Elversberg je propustio prošlog tjedna porazom 1:3 u Düsseldorfu, pa su u posljednju utakmicu sezone ušli bodovno izjednačeni sa Paderbornom i Hannoverom 96, ali uz znatno bolju gol-razliku. To je značilo sljedeće: pobjeda donosi siguran plasman.

U 11. minuti Conte doveo je Elversberg u vodstvo, a tri minute kasnije Mokwa povisio je na 2:0. Ostatak utakmice bio je čisto odrađivanje posla za novi prvoligaški klub iz Saarske, prvi nakon 33 godine, a Mokwa je u 66. minuti postavio konačnih 3:0.

Nakon posljednjeg zvižduka uslijedilo je čekanje, a potom i opći juriš navijača na teren radi velikog slavlja. A do prije pet godina igrali su u četvrtom rangu njemačkog nogometa….

Schalke je još ranije osigurao Bundesligu, a u posljednjem kolu svladali su Braunschweig na svom stadionu 1:0. Dejan Ljubičić igrao je do 66. minute kada ga je zamijenio Edin Džeko.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.