Preokret u Splitu: Melnjak ipak potpisuje novi ugovor s Hajdukom?

Iako se činilo da će 33-godišnji lijevi bek po završetku sezone napustiti splitski klub kao slobodan igrač, u završnici pregovora, kako navodi Dalmatinski portal postignut je dogovor o nastavku suradnje. Melnjak, koji je u Hajduk stigao u rujnu 2021., uskoro bi trebao potpisati novi dvogodišnji ugovor.

U dosadašnjem razdoblju u bijelom dresu upisao je 158 nastupa, pritom zabivši 15 golova i ostvarivši 18 asistencija.