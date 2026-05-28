Livaković objasnio zašto nije uzeo odmor: ‘Reprezentacija je svetinja’

Podijeli :

Tom Dubravec CROPIX via Guliver Image

Hrvatska nogometna reprezentacija nastavila je pripreme za nadolazeće Svjetsko prvenstvo, a četvrtog dana okupljanja u Rijeci medijima su se obratili Dominik Livaković, Andrej Kramarić i Marco Pašalić.

Livaković je govorio o svojoj prvoj sezoni u Fenerbahčeu te istaknuo kako se osjeća vrlo dobro nakon zahtjevne godine iza sebe.

Livakovićev bivši klub ispao iz lige, Dinamo zaradio više od milijun eura Livaković briljirao u remiju Dinama i Lokomotive na proslavi naslova, španjolski stoper se vratio nakon više od godinu dana

“Branio sam cijelo vrijeme, osjećam se odlično. Jako sam sretan i nadam se da ću tako nastaviti”, izjavio je.

Dotaknuo se i svoje budućnosti u turskom klubu, gdje uskoro slijede predsjednički izbori.

“Nemam novih saznanja. Znate da dolaze izbori u Feneru, svi skupa moramo čekati pa ćemo onda vidjeti. Nemam želja, moramo vidjeti što će oni reći.”

Posebno je naglasio koliko mu znači igranje za reprezentaciju te objasnio zašto nije koristio dodatni odmor nakon završetka klupske sezone.

“Reprezentacija je svetinja. Odmah sam došao i stavio se na raspolaganje.”

Kramarić je odbacio nagađanja o mogućim zdravstvenim problemima i poručio da nema razloga za zabrinutost.

Problemi za Dalića: Kramarić zbog ozljede već tri mjeseca ne trenira Kramarićev Hoffenheim potpisao jednog od najboljih igrača ‘Cvajte’

“Sve je okej, to već traje duže. Izbornik će znati ako će nešto trebati, ali sve je okej”, kratko je poručio.

Govorio je i o zanimljivoj statistici prema kojoj se nalazi među igračima s najviše pogođenih vratnica i prečki u Bundesligi.

“Nisam znao, ali to znači da sam bio blizu golu. Gledam to pozitivno. Draže mi je da sam pogađao stative nego da nisam dolazio u prilike”, kazao je.

Napadač Hoffenheima pritom je posebno istaknuo važnost obrane na velikim natjecanjima.

“Ako mene pitaš, bez obrane nema ničega. Možemo biti najbolji na svijetu, ali bez obrane nema ništa. Temelj je defanziva, slažem se s izbornikom da je temelj svega obrana”, naglasio je.

O važnosti otvaranja turnira protiv Engleske dodao je:

“Prva utakmica svakog turnira psihološki je jako važna. Želimo proći grupu, a kasnije možemo biti neugodni svima.”

Za kraj se osvrnuo i na vlastitu motivaciju koja, kako kaže, nije oslabila tijekom godina.

“Motiva imam kao i prvog dana. Jedina mi je želja ostati zdrav, jedino se tako možeš natjecati s mladima, a to te dodatno motivira. Dokle god tijelo i glava služe, vidjet ćemo”, zaključio je.

Marco Pašalić nalazi se pred svojim prvim nastupom na Svjetskom prvenstvu, a priznao je kako jedva čeka početak natjecanja.

Musa ponovno zabio u MLS-u, na teren se vratio i Marco Pašalić Pašalić bi trebao biti spreman za SP: ‘Rezultati su jako dobri…’

“Očekujem da će biti spektakl. Malo sam nervozan”, priznao je.

Iako je po prirodi ofenzivni krilni igrač, spreman je pomoći momčadi i na drugim pozicijama.

“Nije mi problem igrati neprirodnu poziciju. Najvažnije je dati sve od sebe za momčad. Igrat ću što mi izbornik kaže”, poručio je Pašalić.