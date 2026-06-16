Ovo su mogući protivnici Dinama u drugom pretkolu Lige prvaka

Na papiru među potencijalnim suparnicima nema izrazitih favorita, no nekoliko klubova ipak se izdvaja kao zahtjevniji izazov.

Tko je Hajdukov protivnik u prvom pretkolu Europske lige i zašto pušu i na hladno?

Među njima su izravno plasirani Aarhus, Thun i Mjällby, dok bi neugodni protivnici mogli biti i pobjednici dvoboja Víkingur – Győr, Vitebsk – Universitatea Craiova te Sabah – The New Saints. Posebno zahtjevno moglo bi biti gostovanje kod kazahstanskog Kairata, ako izbaci Sutjesku, zbog dugog putovanja i specifičnih uvjeta.

Mogući protivnici Dinama u drugom pretkolu Lige prvaka:

pobjednik dvoboja Víkingur Reykjavík – ETO Győr

pobjednik dvoboja Kairat – Sutjeska Nikšić

pobjednik dvoboja ML Vitebsk – Universitatea Craiova

pobjednik dvoboja Ararat-Armenia – Riga

pobjednik dvoboja KÍ Klaksvík – Atert Bissen

pobjednik dvoboja Flora Tallinn – Iberia 1999 Tbilisi

pobjednik dvoboja Tre Fiori – Larne

pobjednik dvoboja Petrocub Hîncești – Egnatia

pobjednik dvoboja Sabah – The New Saints

Aarhus

Thun

Mjällby

Prve utakmice drugog pretkola igraju se 22. i 23. srpnja, dok su uzvrati na rasporedu tjedan dana kasnije.