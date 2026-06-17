Haalanda pitali misli li da je najbolji napadač svijeta, on iznenadio odgovorom

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AP Photo/Charles Krupa via Guliver

Erling Haaland nastavio je tamo gdje je stao i u klupskom nogometu. Norveški golgeter postigao je dva gola u pobjedi svoje reprezentacije nad Irakom 4:1 na startu Svjetskog prvenstva, ali je nakon utakmice privukao pozornost izjavom koja je pokazala njegovu skromniju stranu.

Napadač Manchester Cityja bio je jedan od najzaslužnijih za pobjedu Norveške, a nakon susreta novinari su ga upitali smatra li se trenutačno najboljim napadačem svijeta, ispred Harryja Kanea i Kyliana Mbappéa.

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“Rekao bih da sam negdje pri samom vrhu. Ali ne mislim da sam postigao najviše golova ove sezone. Statistički gledano nisam najbolji jer mislim da su Harry Kane i Mbappe postigli više pogodaka. To je realnost, tako da ne, nisam”, rekao je Haaland nakon utakmice.

Njegov je odgovor izazvao brojne pozitivne reakcije, posebice jer se radi o jednom od najubojitijih napadača današnjice.

Haaland je ove sezone za Manchester City postigao 38 pogodaka u 52 nastupa, dok je Harry Kane imao fantastičnu sezonu u dresu Bayerna sa čak 61 golom u 51 utakmici.

Kylian Mbappe također je briljirao u dresu Real Madrida, postigavši 42 gola u 44 susreta.

Ipak, bez obzira na brojke, Haaland je još jednom pokazao zašto ga mnogi smatraju jednim od najkompletnijih napadača svijeta.

Nastavio nevjerojatnu tradiciju

Golovima protiv Iraka 25-godišnji Norvežanin produžio je i jedan zanimljiv niz koji traje tijekom cijele njegove karijere.

Nakon što je zabijao na debijima u Bundesligi, Premier ligi i Ligi prvaka, Haaland je uspio zatresti mrežu i u svom prvom nastupu na Svjetskom prvenstvu.

Norveška je tako na idealan način otvorila nastup na SP-u, a ako Haaland nastavi ovim tempom, mogao bi biti jedan od glavnih kandidata za Zlatnu kopačku turnira.