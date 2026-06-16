VIDEO / Francuska pobjedom protiv Senegala otvorila Mundijal, sjajni Mbappe ispisao povijest Tricolora

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AP Photo/Frank Franklin II via Guliver

U prvoj utakmici skupine I na Svjetskom nogometnom prvenstvu Francuska je u East Rutherfordu svladala Senegal s 3-1 (0-0).

Dva gola za Francusku zabio je Kylian Mbappe, prvog u 66., a drugog u šestoj minuti nadoknade. Bili su je to njegovi 57. i 58. gol za reprezentaciju čime je pretekao Oliviera Girouda na vrhu ljestvice strijelaca “Tricolora” svih vremena. Bradley Barcola je zabio u 82. minuti, samo dvije minute po ulasku na teren, dok je i strijelac za Senegal bio igrač koji je ušao s klupe Ibrahim Mbaye u petoj minuti nadoknade.

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Bio je to dvoboj dva različita poluvremena, u prvom su bolji bili Senegalci, a u drugom Francuzi.

Senegal je u prvom poluvremenu imao dvije sjajne prilike za pogodak, ali u 25. minuti Jackson je nakon protunapada pogodio vratnicu, da bi u zadnjim sekundama Ismaila Sarr sa šest metara prebacio vrata.

U nastavku je Francuska postala konkretnija, no istaknuo se senegalski vratar Mendy izvrsnim obranama udaraca Olisea u 53. te Mbappea u 57. minuti.

Ipak, u 66. minuti niti Mendy nije mogao ništa kada se Mbappe opet našao pred njim nakon okomitog proigravanja Olisea.

I drugi gol Francuska je zabila nakon okomitog proigravanja, ovoga puta je Rabiot pronašao Barcolu koji je rutinirao prebacio Mendyja.

Sudačka nadoknada donijela je još dva gola, prvo je Mbaye nakon izvrsne solo-akcije smanjio na 2-1, ali čim se krenulo s centra Mbappe je s 25 metara pogodio pod gredu za konačnih 3-1. Pogotke pogledajte OVDJE.

U drugom susretu ove skupine u ponoć igraju Irak i Norveška.