VIDEO / Nogometni analitičar za N1 uoči Hrvatske: ‘Tuchel mora osvojiti SP da zadrži posao’

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U utorak popodne je naš komentator i novinar Petar Čondić u emisiji N1 o Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi ugostio nogometnog analitičara Roberta Hrkaća. On je redoviti podcaster na YouTube kanalu Football Through Spectacles te gleda svaku utakmicu s ovogodišnjeg Mundijala. S Čondićem je pričao o dosadašnjem prvenstvu, novim pravilima, statusu Irana u neprijateljskoj zemlji, ali i o hrvatskoj i engleskoj reprezentaciji koje će međusobno snage odmjeriti u srijedu navečer od 22 sata po hrvatskom vremenu.

“Može se s Englezima. Mi imamo više-manje dobar omjer s njima u posljednjih nekoliko susreta. Što se tiče aktualne situacije, Englezi su potreseni odlukama Thomasa Tuchela koji je doma ostavio neke igrače koji su po meni trebali biti tu.

Treba li reprezentacija biti sklad, a da vi doma ostavite igrače poput Phila Fodena i Colea Palmera koji bi u svakoj reprezentaciji bili starteri. To je opasna odluka za njega. Sad mora osvojiti Svjetsko prvenstvo da zadrži posao.”

Nakon toga dotaknuo se igre Engleske kojoj je kritizirao sporost. Naglasio je da je za Hrvatsku dobro da prvu utakmicu igra baš protiv favorita skupine jer imate vremena za popravak u ovakvom formatu gdje i tri najbolje reprezentacije u skupini mogu proći dalje.