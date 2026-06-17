ANKETA / Hoće li Hrvatska pobjedom otvoriti SP?

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Boris Kovacev/CROPIX via Guliver

Hrvatska večeras u 22 sata po srednjeuropskom vremenu igra prvu utakmicu skupine L Svjetskog prvenstva protiv Engleske.

Hrvatska i Engleska do sada su odigrale 11 međusobnih susreta, a “Gordi Albion” je do sada bio uspješniji sa šest pobjeda, no ona najvažnija je otišla na stranu “Vatrenih”.

Engleska je jedna od reprezentacija protiv kojih je Hrvatska odigrala najviše utakmica, čak 11. Za sada su uspješniji Englezi, imaju šest pobjeda, Hrvatska je ostvarila tri, dok su dvije utakmice završile s neodlučenih 0:0.

Ali, ona najvažnija, polufinale svjetskog prvenstva u Rusiji pripala je hrvatskoj vrsti koja je nakon produžetka pobijedila 2:1. Hrvatski navijači još uvijek pamte i pobjedu na Wembleyju s 3:2 u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2008. u Austriji i Švicarskoj. Bila je to sasvim sigurno, jedna od najvećih pobjeda hrvatske vrste u povijesti.

Dosadašnji susreti:

Engleska – Hrvatska 0:0 (London – 24. travnja 1996. – prijateljska)

Engleska – Hrvatska 3:1 (Ipswich – 20. kolovoza 2003. – prijateljska)

Hrvatska – Engleska 2:4 (Lisabon-– 21. lipnja 2004. – EP u Portugalu)

Hrvatska – Engleska 2:0 (Zagreb – 11. listopada 2006. – kvalifikacije za EP 2008)

Engleska – Hrvatska 2:3 (London-– 21. studenoga 2007. – kvalifikacije za EP 2008)

Hrvatska – Engleska 1:4 (Zagreb – 10. rujna 2008. – kvalifikacije za SP 2010)

Engleska – Hrvatska 5:1 (London – 9. rujna 2009. – kvalifikacije za SP 2010)

Hrvatska – Engleska 2:1 prod. (Moskva – 11. srpnja 2018. – polufinale SP-a)

Hrvatska – Engleska 0:0 (Rijeka – 12. listopada 2018. – Liga nacija)

Engleska – Hrvatska 2:1 (London – 18. studenog 2018. – Liga nacija)

Engleska – Hrvatska 1:0 (London, 13. lipnja 2021. – EURO)

Pitamo vas, hoće li Dalićevi izabranici večeras do pobjede?