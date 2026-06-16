Dok traje Svjetsko prvenstvo održan ždrijeb pretkola Lige prvaka: Ovo su parovi

Dok traje Svjetsko prvenstvo klupski nogomet ne staje pa je tako u utorak održan ždrijeb prvog pretkola Lige prvaka. Tamo Hrvatska nema predstavnika jer Dinamo svoj put započinje u drugom pretkolu.
Hrvatski ljubitelji nogometa ipak su imali razlog za pratiti ždrijeb jer je u njemu bio azerbajdžanski Sabah FK čiji je trener bivši trener Hajduka i Gorice Valdas Dambrauskas.
Njegov klub je u prvom pretkolu izvukao engleski klub The New Saints koji se natječe u velškoj ligi te je najuspješniji klub u povijesti te zemlje.
Svi parovi prvog pretkola Lige prvaka:
Sabah FK – The New Saints
Floriana – Shamrock Rovers
Flora Tallinn – Iberia Tbilisi
Lincoln Red Imps – Inter Escaldes
Tre Fiori – Larne
Ararat-Armenia – Riga FC
Vardar – KuPS Kuopio
Kauno Žalgiris – Drita
Vitebsk – Universitatea Craiova
Petrocub – Egnatia
Borac Banja Luka – Levski Sofija
Vikingur Reykjavik – Gyor
Kairat Almaty – Sutjeska
Klaksvik – Atert Bissen
Prve utakmice na rasporedu su sedmog i osmog srpnja dok su uzvrati tjedan dana kasnije 14. i 15. srpnja.
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