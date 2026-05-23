Proslava titule na Maksimiru: Kovačević izmiješao sastav Dinama za Lokomotivu

Nogomet 23. svi 202617:07 > 17:07 0 komentara
Stanusic via Guliver

Dinamo i Lokomotiva večeras od 18:45 na Maksimiru zatvaraju ovu sezonu SuperSport HNL-a. Nakon posljednjeg kola slijedi slavlje domaće momčadi i navijača zbog osvajanja prvenstva i Kupa, a Plavi se žele pobjedom oprostiti od posljednje sezone provedene na starom Maksimiru.

Stigli su sastavi:

DINAMO: Livaković – Tabinas, Galešić, Zebić, Perez-Vinlof – Bennacer, Soldo, Vidović – Topić, Beljo, Lisica

LOKOMOTIVA: Savatović – Kralevski, Kolinger, Jukić – Lorber, Smiljanić, Subotić, Pajač – Vasilj, Belcar – Vuković

