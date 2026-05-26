Problemi za Dalića: Kramarić zbog ozljede već tri mjeseca na trenira

Igrači hrvatske nogometne reprezentacije okupili su se u ponedjeljak u Zagrebu, iako je zasad stigao tek manji dio reprezentativaca, a već istoga poslijepodneva odradili su trening u Rijeci.

Među prisutnima je bio i Andrej Kramarić, iskusni 34-godišnji napadač Hoffenheima, koji je za reprezentaciju odigrao 114 utakmica i postigao 36 pogodaka, uključujući neke od najvažnijih u modernoj povijesti hrvatskog nogometa.

Prema pisanju Sportskih novosti, Kramarić se već oko tri mjeseca muči s problemima aduktora i trbušnog zida. Zbog toga u Njemačkoj nije mogao normalno trenirati, već je uglavnom sudjelovao samo u taktičkom dijelu priprema pred utakmice. Unatoč tome, poručio je kako vjeruje da će sve biti u redu.

Njegova važnost za momčad nije upitna i jasno je da ga izbornik Zlatko Dalić ne želi izgubiti. Kramarić je igrač na kojeg se računa čak i kada nije potpuno spreman, no ostaje pitanje u kakvom će stanju dočekati nastup u SAD-u, što bi moglo imati velik utjecaj na hrvatske ambicije.

Od dolaska u reprezentativni kamp brigu o njegovu oporavku preuzeli su liječnici, fizioterapeuti i stručni stožer, koji zajedno s njim pokušavaju pronaći optimalan način treninga i rehabilitacije kako bi na Svjetskom prvenstvu mogao dati maksimum. Ističe se i kako bi mnogi igrači u sličnoj situaciji vjerojatno odlučili preskočiti akciju i odmoriti se za novu sezonu, no Kramarić je ipak odlučio pomoći reprezentaciji.

Dalić pritom ima dodatnih razloga za zabrinutost jer su na pripreme stigli i Luka Modrić, Mateo Kovačić i Joško Gvardiol, koji su posljednjih mjeseci također imali problema s ozljedama ili manjkom natjecateljskog ritma. Sada se i Kramarićeva situacija pridružila popisu izazova s kojima se reprezentacija suočava prije velikog natjecanja.