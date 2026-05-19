Kramarićev Hoffenheim potpisao jednog od najboljih igrača ‘Cvajte’

Dodao je i kako se savršeno uklapa u stil igre Hoffenheima:

“Ima veliko prisustvo u svim fazama igre i savršeno se uklapa u naš stil nogometa visokog intenziteta. Uvjereni smo da će kod nas nastaviti odlično napredovati i napraviti sljedeći korak u karijeri.“

Lenz je u sezoni 2025./26. upisao 31 nastup u “Cvajti” uz dva pogotka i jednu asistenciju za Bochum, a u Hoffenheim dolazi kao suigrač hrvatskog reprezentativca Andreja Kramarića.

“Razgovori s Hoffenheimom bili su vrlo korektni od samog početka. Klub je poznat po tome što mladim igračima daje odlične uvjete za razvoj, a igra i ambiciozan nogomet te će igrati u Europi. Radujem se ovom izazovu“, poručio je mladi veznjak.