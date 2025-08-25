Livaja komentirao mladog suigrača: ‘Ima kvalitetu, ali treba se opustiti’

Podijeli :

Foto: hajduk.hr

Marko Livaja bio je čovjek odluke u pobjedi Hajduka protiv Osijeka, a nakon susreta dao je nekoliko izjava. U jednom od njih komentirao je mladu momčad, Šegu te svoju proslavu nakon gola.

“Problem prošle godine je bio što smo imali neke ozljede, tipa Bamba koji nije uspio ući u kontinuitet. Ove godine je prošao pripreme, ušao je dobro u prvenstvo, kao i Benrahou, te Šego. Neki se malo teže prilagode Hajduku, drugačija je sredina i stil igre.

Lakše je sigurno igrati Šegi u Varaždinu, gdje ima puno više prostora nego u Hajduku, gdje su mu prostori smanjeni. Ali sigurno Šego ima kvalitet, nadam se da će još više pokazati i mislim da je na dobrom putu da odigra odličnu sezonu.”, rekao je Livaja, a prenosi Dalmatinski portal.

Nastavio je potom Livaja o krilnom igraču Hajduka.

“Šego se trudi, veliki je profesionalac, ulaže u sebe. Bio je u nekom lošem periodu. Ok, dao je penal, ali sigurno da mu je draže što je zabio gol iz igre. Jako je bitno i za njega što je postigao taj pogodak. Nadam se da će nastaviti ovako, mora se još više opustiti, maknuti taj pritisak. Ljudi puno očekuju od njega i nadam se da će ove sezone pokazati da je pravi igrač za Hajduk koji može raditi prevagu.”

Na kraju je upitan o proslavi nakon gola i je li kome bila posvećena.

“Nije nitko bio u mislima, sve su to većinom mladi momci koji imaju 17 do 20 godina i prve su im seniorske sezone. Želim svima pokazati da su bitni, da su bitan dio ove momčadi i da svi na klupi moraju biti 200 posto unutra i kad dobiju priliku da je iskoriste. Imamo dosta kvalitetnih mladih igrača, nadam se da ih neće pritisak pojesti i da će pokazati svu kvalitetu koju imaju”, zaključio je Livaja.