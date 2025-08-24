Garcia: ‘Livaja je heroj grada’

Podijeli :

Foto: hajduk.hr

Hajduk je u četvrtom golu pobijedio Osijek s 2:0, a jedan od ključnih igrača, kao i inače, bio je Marko Livaja. Njega se u konferenciji za medije posebno dotaknuo urugvajski trener Gonzalo Garcia.

“Mislim da smo imali teške trenutke u utakmici. Znali smo da će početak biti težak. Bili smo dobri obrambeno, dobro smo pritiskali, kada imamo loptu postajemo bolji. Postajemo bolji, igrači su hrabri, ne boje se igrati. Kada je Osijek žustro krenuo u drugi dio, ostali smo zajedno i prebrodili taj period. Mislim da smo kontrolirali većinu utakmice.”

“Da, poznaju me kao napadačkog trenera, ali i u Istri sam imao mnogo čistih mreža. Pokušavamo napadati, ali za mene je najvažnije da ne primamo pogotke. Želim da kontroliramo utakmice, kada je tako, protivnik neće imati puno prilika. Imamo problema sa stoperima, dvojicu smo prodali, jedan se ozlijedio. Ipak, Mlačić je uskočio prvo, onda je Raci došao i njima idu sve pohvale. Dugoročno ćemo trebati još igrača na toj poziciji.”

“Jako sam sretan s Livajom, ali ne zbog pogotka. Odradio je odličan posao, kada on igra ovako, svi ga prate. Svi uvijek gledaju u njega, pod velikim je pritiskom. S druge strane, on je heroj grada. Drago mi je vidjeti njegovu posvećenost i odgovornost. Trebamo ga da postiže pogotke, ali i zbog karaktera kakav je on.”

“Pukštas samo raste, postaje sve bolji i bolji. Puno pomaže momčadi, jako sam sretan s njim. Obrambeno je jako dobar, prema naprijed je opasan, ne gubi lopte. Jako sam sretan što napreduje u jako kratkom vremenu. Svi su danas stvarno bili dobri, danas je to bio timski nastup.”

“Prva stvar, momčadi nam manje pucaju. Imamo i dobrog vratara, imao je odličnih obrana. Visoke lopte kupi bez problema. Također, branimo se kao momčad. Što se tiče Rožmana, čuo sam nešto što mi se nije svidjelo, zato sam skočio. Pričao sam o njemu prije utakmice dobre stvari, tako će i ostati. Imam poštovanja prema svima, ali kad čujem neke stvari onda to poštovanje stavim sa strane. Nisam bokser, nego trener, odmah nakon toga sam sjeo na klupu.”

“Jako puno pucamo, kada izađemo na teren samo želimo pobijediti. Prošlu utakmicu smo imali preko 25 udaraca.”

“Teško mi je nešto reći jer ništa nije službeno. Žaper je odličan momak, koji odlično radi. Ako ne igra, to je moja odluka. On nije napravio ništa krivo.”