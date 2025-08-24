Livaja najavio susret s Rijekom: ‘Sve osim pobjede bit će loše’

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Hajduk je u četvrtom kolu pobijedio Osijek na Opus Areni s 2:0, a junak utakmice bio je Marko Livaja koji je u intervjuu za Hajduk Digital TV prokomentirao važne događaje s utakmice i nadolazeći derbi s Rijekom.

“Mislim da smo kontrolirali utakmicu od početka. Bili smo odlični u prvom poluvremenu. U drugom smo bili lošiji, ali smo pokazali karakter i zasluženo pobijedili. Idemo dalje, imamo derbi pred sobom. Bitan je prije reprezentacije i nakon one sramote u Albaniji. Nadam se da ćemo pobijediti i navijačima dat malo sreće.

Bamba je presjekao loptu. Išli smo u kontru. Pričekao sam dodavanje Bambe, lopta mi je malo pobjegla, ali sam uspio uklizat i dat gol.

Imali su oni neke kornere, ali nisu imali izrazite prilike. Mi smo se prepali na početku jer nismo znali kako izaći iz pritiska. Momčad je reagirala i zasluženo pobijedili. Imali smo prilike za 3:0, ali idemo dalje pripremit se za Rijeku.

Igramo kući i sve ispod tri boda će biti loše. Nešto se pita i Rijeku, ali ako budemo pravi moramo to pobijediti. Ova ekipa je mlada, ali pokazali su da može. Pokazali smo da možemo dobro odigrati, ali i loše kad smo ispali iz Europe. Što prije to želimo zaboravit.

Zbog sina sam se ošišao, ali malo mi je i dosadilo svako jutro to namještat”, rekao je Livaja za Hajduk DIgital TV