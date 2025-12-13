PSG u golijadi pobijedio u Metzu, ponovno su vodeća momčad Ligue 1

Podijeli :

xNicoloxCampox by Guliver

Nogometaši PSG-a svladali su u gostima Metz, posljednju momčad na ljestvici francuske Ligue 1, s 3-2 u sklopu 16. kola.

PSG se barem privremeno vratio na prvo mjesto ljestvice. Ima dva boda više od Lensa, ali tek u nedjelju će Lens odigrati svoju utakmicu ovog kola, na domaćem terenu protiv Nice.

Nakon 40 minuta igre PSG je imao sigurno vodstvo od 2-0 i činilo se da su gosti na sigurnom putu prema tri boda. Strijelci su bili Ramos u 31. i Ndjantou u 39. minuti. No, Deminguet je prije odlaska na odmor vratio neizvjesnost i smanjio na 1-2.

Doue je u 63. vratio PSG na dva gola plusa i vodstvo 3-1, ali Metz je imao snage za novi odgovor. Cicaišvili je u 80. smanjio na 2-3, ali domaćin do boda ipak nije stigao.

Nakon poraza u prošlom kolu od PSG-a nogometaši Rennesa su se vratili pobjedama u francuskoj Ligue 1, na domaćem su terenu svladali Brest 3-1. Rennes je pobijedio premda su gosti poveli golom Baldea u 13. minuti. Već do kraja prvog poluvremena Rennes je okrenuo rezultat u svoju korist. Prvo je Lepaul izjednačio u 24. minuti, dok je samo minutu kasnije Tamari bio strijelac za 2-1.

Pobjeda Rennesa je potvrđena u 87. minuti, a zadnji pogodak na susretu postigao je Meite. Rennes je ponovno došao na peto mjesto ljestvice.

Sve ostale utakmice na programu su u petak. Parovi su Lyon – Le Havre, Auxerre – Lille, Lens – Nica, Strasbourg – Lorient i Marseille – Monaco.