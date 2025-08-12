PSG doveo ukrajinskog stopera iz premierligaša za više od 60 milijuna eura

Podijeli :

xIzzyxPoles NewsxImagesx via Guliver

Europski nogometni prvak Paris SG angažirao je 22-godišnjeg ukrajinskog stopera Ilju Zabarnija, dosadašnjeg člana engleskog Bournemoutha, s kojim je potpisao petogodišnji ugovor.

Vrijednost transfera procjenjuje se na 63 milijuna eura.

Zabarnij je u Bournemouth stigao iz kijevskog Dinama u siječnju 2023. te je imao još četiri godine važeći ugovor s klubom s juga Engleske.

Direktor PSG-a uvjerio Chevaliera da će biti ispred Donnarumme

“Oduševljeni smo što smo ojačali momčad Iljom Zabarnijem. Radi se o talentiranom reprezentativcu koji je veliki profesionalac”, objavio je predsjednik PSG-a Nasser Al-Khelaifi.

Prošle sezone Bournemouth je zahvaljujući odličnoj obrani po prvi put u povijesti imao pozitivnu razliku pogodaka u Premier ligi, no ovoga je ljeta zato ostao bez čak trojice igrača, prije Zabarnija je Dean Huijsen prešao u Real Madrid, Miloš Kerkez u Liverpool.