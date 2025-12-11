Leko: U subotu sam se stresirao u Gentu, a u nedjelju u podne došao je poziv Bruggea

Hrvatski nogometni trener Ivan Leko u srijedu je debitirao na klupi Club Bruggea porazom 0-3 od Arsenala u Ligi prvaka, ali je rekao da ima dobru momčad kojoj "nije potrebna nikakva revolucija".

“Trebalo nam je 10 do 15 minuta prije nego što smo se stvarno upustili u igru. U prvom poluvremenu imali smo nekoliko dobrih trenutaka, sa i bez lopte. Publika na stadionu je također osjećala da moramo iskoristiti te male dobre trenutke, ali nažalost to nam nije uspjelo. Prvi gol došao je niotkuda i nakon 0:3 definitivno je sve bilo odlučeno”, izjavio je 47-godišnji Leko u obraćanju medijima.

Arsenal, vodeća momčad Lige prvaka i engleskog prvenstva, povela je u 25. minuti golom s dvadesetak metara Nonija Maduekea koji je bio strijelac i u 47. minuti. Gabriel Martinelli je zabio u 56. minuti za visoku pobjedu u Bruggeu, gradu na sjeveru Belgije.

“Ali je na čast mojoj momčadi što nije odustajala. Nastavila se boriti i tražiti gol. I to protiv protivnika koji je sigurno trenutno među tri najbolja u Europi. Da biste postigli rezultat protiv takve momčadi, stvarno morate biti vrhunski i sve vam mora ići. Nažalost, nismo uspjeli postići dobar rezultat, ali ovo je dobra lekcija za nas. Sada moramo ostati mirni i raditi svaki dan kako bismo bili bolji”, rekao je Leko koji je dva dana ranije preuzeo Club Brugge.

Na pitanje kako će pristupiti u nadolazećim tjednima, novi trener je odgovorio da se “vidi da ti mladići znaju igrati nogomet”.

“Imaju samopouzdanje, tako da se na tome može graditi. Ovo je dobra momčad, tako da nije potrebna nikakva revolucija. Počevši od sutra, pokušat ćemo svaki dan napredovati. Ovo su ionako bili emotivni dani, i za igrače i za navijače”, rekao je.

Lekin iznenadni odlazak iz Genta, koji je vodio od ljeta, izazvao je razne emocije. Gent je u ponedjeljak izvijestio da je o odlasku hrvatskog trenera saznao iz priopćenja Club Bruggea.

“U subotu sam imao stresnu utakmicu s Gentom u Bruxellesu gdje smo bili blizu pobjede nad Union Saint-Gilloiseom, koja nas je sve učinila nervoznima”, rekao je Leko. Sedmoplasirani Gent je kod prvaka i vodeće momčadi prvenstva odigrao 1:1 nakon čega je Leko optužio suce da su trebali poništiti gol Uniona zbog navodnog igranja rukom u početku akcije.

“U nedjelju oko podne došlo je do ove promjene jer sam dobio poziv Club Bruggea koji je izrazio snažnu želju da mu budem trener”, ispričao je Leko. “Obuzeli su me osjećaji jer je na sportskom planu to bila 100 posto dobra prilika. S Club Bruggeom mogu igrati Ligu prvaka i boriti se za naslov prvaka Belgije, što ove sezone nije moguće u Gentu. Osim toga, to nije bilo kakakv klub nego moj dom u Belgiji”, dodao je.

Leko je igrao za Club Brugge od 2005. do 2009., a bio mu je trener od 2017. do 2019. godine. Bio je i trener belgijskih klubova Leuven, Sint-Truiden, Royal Antwerpena i Standard Liege prošle sezone.

“Ali u Club Bruggeu sam postao ozbiljan trener i imao dvije prekrasne godine tako da sam sada bio 100 posto siguran da trebam prihvatiti ponudu”, izjavio je.

Rekao je da nažalost njegov odlazak iz Genta “nije bio dobar” premda je htio obavijestiti klupskog predsjednika o odlasku. No, izgleda da je predsjednik tu odluku saznao od Club Bruggea iz poslanog javnog priopćenja.

“Apsolutno razumijem ljutnju u Gentu, razumijem da su ovim načinom frustrirani i razočarani jer je trenutak bio nezgodan i jer se sve odvilo brzo. Nije bilo vremena za susret i objašnjenje, bio je to naprosto poseban trenutak, a u nogometu se stvari ponekad događaju brzo i neplanirano. Vikend sam počeo u Gentu, a završio u Bruggeu, što je situacija koja se ne događa često”, zaključio je Leko koji je tijekom 2023. godine bio trener Hajduka.

Vožnja vlakom od Genta do Bruggea traje 15 minuta.

Club Brugge se nalazi na trećem mjestu belgijskog prvenstva s 32 boda, jednim manje od Sint-Truidena i pet manje od Union Saint-Gilloisea.