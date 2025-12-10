VIDEO / Leko uvjerljivo poražen od Arsenala u debiju, veliki kiks Kovačeve Borussije

Podijeli :

U debiju u drugom mandatu na klupi Club Bruggea, Ivan Leko doživio je težak početak – domaćin je poražen od Arsenala 0:3 u 6. kolu Lige prvaka.

Goste je u vodstvo u 25. minuti sjajnim pogotkom doveo Noni Madueke, koji je zatim zabio i za 2:0, a konačnih 3:0 postavio je golčinom Gabriel Martinelli.

VIDEO / Sjajna večer za Ivanovića! Počeo od prve minute i asistirao u pobjedi protiv Napolija

Arsenal se nakon šest odigranih kola nalazi na samom vrhu s 18 maksimalnih bodova, dok je Club Brugge pri dnu s četiri osvojena boda.

Borussia Nike Kovača odigrala je samo 2:2 protiv Bodo/Glimta na domaćem terenu. Oba pogotka za domaćina postigao je Julian Brandt, dok su gosti dva puta izjednačili – prvo preko Haitama Aleesamija, a potom u 75. minuti preko Jensa Haugea.

Borussia ima 11 bodova na kontu i deseta je na ljestvici, a Norvežani su na samo tri osvojena i zauzimaju 32. poziciju u Ligi prvaka.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.