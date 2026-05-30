Što su tražili, to su i dobili – igrači PSG-a izborili bonus, gazda mora ‘odriješiti kesu’

AP Photo/Andreea Alexandru via Guliver Images

Predsjednik kluba Nasser Al-Khelaifi još je jednom pokazao koliko cijeni uspjeh svoje organizacije. Uoči finalne utakmice svim zaposlenicima PSG-a osigurao je put i smještaj u mađarskoj prijestolnici, a nakon osvajanja trofeja uslijedile su i izdašne nagrade za igrače.

Paris Saint-Germain nastavio je dominaciju europskim nogometom i drugu godinu zaredom osvojio naslov pobjednika Lige prvaka.

Nakon što je klub prošle sezone napokon stigao do prvog europskog naslova u svojoj povijesti, Parižani su ove godine uspjeh ponovili u Budimpešti, gdje su nakon velike borbe svladali Arsenal ukupnim rezultatom 4:3, nakon remija 1:1 u finalu.

Kako navodi francuski L’Equipe, skupina najutjecajnijih igrača u svlačionici – Marquinhos, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé i Vitinha – tijekom razgovora sa sportskim savjetnikom Luisom Camposom dogovorila je poseban model premiranja.

U slučaju osvajanja naslova svaki član momčadi trebao je dobiti bonus od milijun eura, bez obzira na minutažu ili individualni doprinos u finalu.

Takav pristup, ističu francuski mediji, dodatno naglašava važnost zajedništva i momčadskog uspjeha, dok se individualna postignuća stavljaju u drugi plan.

Osim prestiža i trofeja, PSG je osvajanjem Lige prvaka zaradio i značajan financijski bonus. Europski prvak inkasirao je 25 milijuna eura, dok je Arsenal kao finalist natjecanja uprihodio 18,5 milijuna eura.