Legenda Rijeke za SK: ‘Derbi je bio slabiji od očekivanog s dvojbenim sudačkim odlukama’

Dinamo je u subotu navečer pobijedio Rijeku s 2:1. O tom jučerašnjem HNL derbiju između Dinama i Rijeke, njihovoj rezultatskoj formi te budućim europskim nastupima za Sport Klub je analizirao Elvis Brajković.

Kako ste vidjeli derbi na Maksimiru?

“Vjerojatno kao većina zaljubljenika u nogomet očekivali smo dobar i veliki derbi. Rekao bih da je bio zadovoljavajući, ali ne na razini na kojoj sam osobno htio da bude zbog lošeg prvog poluvremena Rijeke te lošeg drugog od strane Dinama. Bilo je zanimljivo, ali i sudačkih odluka koje su bile dvojbene. Bilo je golova, ali kvalitetno slabije nego što sam očekivao.”

Ovom pobjedom Dinamo je privremeno preuzeo poziciju lidera u poretku (ovisi što će Hajduk večeras napraviti).

“Hajduku će biti teško u Koprivnici. Zadnjih godina Slaven Belupo je dobar domaćin i igra dobro. Dobro je posložen, a Hajduku neće biti lako da dođe do tri boda. Veliki uspjeh za Hajduk je što je bio na prvom mjestu. Očekujem dobru utakmicu i da će Slaven dati dobar otpor.”

Dinamo je treći put u nizu slavio nad Rijekom. Ovom pobjedom prekinuo je niz od dvije uzastopne utakmice bez pobjede (Malmö, Vukovar), a Rijeka je imala četiri zaredom bez poraza (tri pobjede i jedan remi) i na kraju pozitivan niz stao je na Maksimiru.

“Rekao bih da su jedni i drugi bili u suprotnim raspoloženjima. Dinamo nije bio baš stabilan nakon poraza od Vukovara, a u Europi gura jako dobro. Kod Dinama osjetio se lagani pad. Ne u formi, ali činjenica je da igra nije na razini kao na početku prvenstva. S druge strane, Rijeka je loše ušla u prvenstvo.

Međutim, pobjeda protiv Sparte dignula je samopouzdanje uz pobjedu protiv Osijeka. Sa velikim samopouzdanjem došla je na Maksimir. U prvom dijelu bila je nekako pasivna i pod dojmom, a u drugom pokazala je kvalitetu te bila puno bolja. Rezultat je mogao biti drugačiji i Rijeka je mogla osvojiti bod ili sva tri boda. Ne mogu reći da je Dinamo nezasluženo pobijedio, ali neriješeno bi bilo realno.”

Oba sastava imaju nove europske nastupe. Dinamo ima malo teže jer dolazi mu Celta Vigo, a Rijeka ima „autsajdera“ sa Gibraltara. Iako, svi igraju nogomet i nikoga se ne smije podcijeniti tako da Dinamu i Rijeci neće biti nimalo lako.

“Složio bih se sa takvom konstatacijom. Dinamu neće biti lako protiv Celte, koja je veliki klub i na Maksimir ne dolazi sa „bijelom zastavom“. Rijeka ide u Gibraltar, a na europskim gostovanjima nije bila baš uspješna. Nisam zadovoljan s prezentacijama Rijeke u Europi vezano za gostovanja. Bit će teško i očekujem tvrdu utakmicu, ali veseli da je podignula razinu svoje igre te samopouzdanje. U drugom poluvremenu protiv Dinama vidio sam Rijeku u boljem izdanju što se gostovanja tiče. Rijeka definitivno ima pravo nadati se uspjehu na Gibraltaru.”