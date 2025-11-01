ANKETA / Je li Josip Mišić zaslužio crveni karton protiv Rijeke?

Podijeli :

RHR-FOTO TK via Guliver

U derbiju 12. kola HNL-a doprvak Dinamo je svladao prvaka Rijeku sa 2:1 (1:0). Strijelci za Dinamo bili su Monsef Bakrar (29) i Arber Hoxha (84), dok je Merveil Ndockyt (58) bio uspješan za Rijeku.

Sve je krenulo nakon što je Josip Mišić prvo napravio prekršaj nad Tonijem Frukom i nagazio ga, a onda i odgurnuo Justasa Lasickasa koji mu je prigovorio za to.

Krenulo je opće naguravanje, Mišić je u gužvi odgurnuo i Antu Majstorovića, a nakon svega sudac je podijelio čak četiri žuta kartona – Bakraru, Majstoroviću, Zlomisliću, a Mišić se izvukao sa žutim.

Je li Josip Mišić zaslužio više od žutog kartona, odlučite sami.