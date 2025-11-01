Josip Mišić oglasio se nakon vrućeg derbija s Rijekom

Podijeli :

Foto: GNK Dinamo Zagreb

U derbiju 12. kola HNL-a doprvak Dinamo je svladao prvaka Rijeku sa 2:1 (1:0). Strijelci za Dinamo bili su Monsef Bakrar (29) i Arber Hoxha (84), dok je Merveil Ndockyt (58) bio uspješan za Rijeku. Nakon utakmice je za službenu Dinamovu stranicu komentar dao Josip Mišić.

“Teška utakmica, najbitnije je bilo dobiti i ostaviti muku iz Vinkovaca iza sebe. Pokazali smo karakter iako je Rijeka zaslužila remi u drugom poluvremenu. Nitko nema navijače kao Dinamo, naš Sjever je nedostižan. U porazu, i u pobjedi, uvijek smo bili i uvijek ćemo biti – jedno!”

Zbog žutog kartona nažalost vas neće biti u Puli. Sigurno da će te nedostajati momčadi. Kako gledate na to?

“Na žalost neću biti na terenu, ali ću svakako biti uz ekipu i putovati u Pulu da im pružim podršku. Vjerujem u svoje suigrače i siguran sam da će dati sve od sebe za nova tri boda.”