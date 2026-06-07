FIFA je uoči Svjetskog prvenstva promijenila važno pravilo: Evo što odlučuje ako su ekipe poravnate po broju bodova

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AP Photo/Bruna Prado via Guliver Image

FIFA je potvrdila izmjenu pravila za Svjetsko prvenstvo 2026. koja će utjecati na određivanje poretka u grupnoj fazi natjecanja. Nakon dva desetljeća ponovno se uvodi međusobni omjer kao glavni kriterij u slučaju da dvije ili više reprezentacija osvoje jednak broj bodova.

Time se odustaje od prakse korištene na posljednja četiri svjetska prvenstva, kada je prednost imala gol-razlika. Prema novim pravilima, ako reprezentacije završe skupinu s istim brojem bodova, o njihovom plasmanu prvo će odlučivati rezultat međusobnog susreta. Tek ako ni taj kriterij ne donese razliku, primjenjivat će se ostali pokazatelji, među kojima je i ukupna gol-razlika.

Promjena se ne odnosi na usporedbu trećeplasiranih reprezentacija, koje se međusobno ne susreću tijekom grupne faze. U njihovom slučaju gol-razlika i dalje ostaje ključni kriterij za određivanje konačnog redoslijeda, a tek potom slijede ostali parametri.

Ono što je zanimljivo je da je FIFA kroz cijele kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo davala prednost gol-razlici, no za završni turnir odlučili su se dati prednost međusobnom omjeru.