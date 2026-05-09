Španjolci otkrivaju: ‘Valverde je prošle godine udario Modrića!’

La Liga 9. svi 2026
xAlexxPerezx via Guliver

Real Madrid prolazi kroz ozbiljnu krizu nakon fizičkog sukoba između Aureliena Tchouaménija i Federica Valverdea.

Prema pisanju španjolskih medija, francuski veznjak je tijekom incidenta ozlijedio urugvajskog suigrača, koji bi zbog problema s licem mogao propustiti sutrašnji El Clasico protiv Barcelone.

Cijela situacija dodatno je pojačala priče o lošoj atmosferi u svlačionici madridskog kluba, a u javnost su počeli izlaziti i detalji iz prošlosti.

Iñaki Angulo, jedan od najpoznatijih YouTubera koji prati Real Madrid, iznio je nove tvrdnje o Valverdeu.

“Valverdeovi problemi sežu daleko u prošlost. Prošle godine je udario Luku Modrića na treningu. Govorimo o opasnom tipu, nesposobnom za život u društvu”, ispričao je Angulo, a njegove navode prenio je Defensa Central.

